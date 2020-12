Kreis Birkenfeld

Seine Ambitionen hat der Birkenfelder Stadtbürgermeister – wie in der NZ bereits berichtet wurde – erst am 28. Juli öffentlich kundgetan, nun hat er dafür am Freitagabend bei einer Sitzung in Hettenrodt einen klaren Vertrauensbeweis vom Vorstand des CDU-Kreisverbands bekommen. Nach dessen einstimmigen Beschluss soll Miroslaw Kowalski bei der für den 14. März 2021 angesetzten Landtagswahl als Direktkandidat der Christdemokraten im Wahlkreis 19 ins Rennen gehen.