Idar-Oberstein

Nach Schockanruf: Betrügerin erbeutet Ersparnisse einer 79-jährigen Idar-Obersteinerin

Opfer einer Betrugsmasche ist eine 79-Jährige aus Idar-Oberstein geworden: Sie hat einer Betrügerin am Donnerstag zwischen 14 und 15 Uhr in der Straße „Am Spießwäldchen“ in Tiefenstein eine fünfstellige Euro-Summe übergeben, nachdem die Frau am Telefon von vermeintlichen Polizisten übertölpelt worden war.