Nachdem eine Mutter und ihr Sohn am Sonntag bei einem Rodelunfall am Erbeskopf schwer verletzt worden sind, denkt der zuständige Zweckverband für das Wintersportgebiet über zusätzliche Warnhinweise nach. „Ich war am Sonntag selbst vor Ort und bin natürlich erschrocken über den schlimmen Unfall“, sagt die Verbandsvorsteherin Vera Höfner am Montag im Gespräch mit dem Trierischen Volksfreund.