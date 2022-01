Auch nachdem der am Freitag im Stadtteil Tiefenstein aufgetretene Schaden an der Hauptwasserleitung (die NZ berichtete) behoben wurde, kommt es aktuell in Teilen des Versorgungsgebietes weiterhin zu einer Trübung des Trinkwassers. Die Stadtwerke Idar-Oberstein weisen darauf hin, dass es sich hierbei mehr um eine optische Beeinträchtigung des Wassers handelt.