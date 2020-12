Birkenfeld/Leisel

Wer hätte gedacht, dass die Corona-Krise auch Auswirkungen auf die Arbeit im Wald hat? Jetzt, am Frühlingsanfang, stehen beim Forstamt Birkenfeld umfangreiche Aufforstungsarbeiten an, 23.000 Pflänzchen – Buchen, Eichen und Douglasien – warten darauf, unter die Erde gebracht zu werden. Das Zeitfenster für diese Arbeiten ist knapp: Innerhalb von sechs Wochen sollten alle jungen Bäumchen angepflanzt sein. Wegen Corona fehlt es aber an den osteuropäischen Forsthelfern, die in ihre Heimat zurückgekehrt sind, bevor die Grenzen geschlossen wurden.