Den Kuseler Landrat Otto Rubly hat die Nachricht von den beiden getöteten Poleibeamten bereits in aller Frühe erreicht. Auch Stunden später steht er noch unter Schock. Sein erster Gedanke: „Wer hätte denn gedacht, dass so etwas bei uns passiert? Zwei Menschenleben ausgelöscht, noch dazu so junge: Das ist eine neue Qualität von Gewalt.“