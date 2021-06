Kreis Birkenfeld

Nach Massentest: Keine weiteren Fälle in Kita – Fehlanzeige bei Deltavariante im Kreis

Vom Gesundheitsamt des Nationalparkkreises kommen am Freitag auf NZ-Anfrage gleich zwei beruhigende Nachrichten. Wie Pressesprecherin Steffi Schwarz mitteilt, liegen nach einem am Mittwoch vorgenommenen PCR-Massentest unter den Kindern und Erzieherinnen der evangelischen Kita am Birkenfelder Kirchplatz nun die Laborergebnisse vor: Alle sind negativ. Weitere Covid-19-Infektionen konnten also nicht nachgewiesen werden. Wie unsere Zeitung gestern berichtet hatte, war ein Kind, das die Einrichtung besucht, positiv auf das Coronavirus getestet worden.