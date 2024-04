Plus VG Birkenfeld

Nach langer Suche: AWB hat Plätze für Grüngut und Wertstoffhof in Birkenfeld und Neubrücke gefunden

Von Axel Munsteiner

i Alles andere als optimal ist derzeit die Situation für Birkenfelder Bürger, die ihre Gartenabfälle entsorgen wollen. Sie können dies nur noch an einer Annahmestelle – der in der Verlängerung des Steinertswegs – tun. Foto: Axel Munsteiner

Nach langer Suche ist zumindest in absehbarer Zukunft eine Lösung für zwei Formen der Abfallbeseitigung in Sicht. Auf dem Gebiet der Stadt Birkenfeld soll eine zusätzliche Grüngutannahmestelle eingerichtet werden. Außerdem wird es bald auch in der Verbandsgemeinde (VG) Birkenfeld einen dezentralen Wertstoffhof geben, die der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) des Kreises schon seit einigen Jahren in Idar-Oberstein und Rhaunen betreibt.