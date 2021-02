Kreis Birkenfeld

Nach „intensiven Gesprächen“: Schulen im Kreis Birkenfeld bleiben auch in der ersten Märzwoche geschlossen

Auch in der ersten März-Woche bleiben die Grund- und Förderschulen im Landkreis Birkenfeld geschlossen. Darauf hat sich Landrat Matthias Schneider mit den Schulleitern, der Schulaufsichtsbehörde ADD und dem Bildungsministerium in nach eigener Aussage „intensiven Gesprächen“ verständigt. Die ursprünglich bis zum heutigen Freitag befristete Schulschließung wird nun um eine Woche verlängert, dauert also bis zum 7. März an.