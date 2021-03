Birkenfeld

Nach gut zwei Jahren: Fußgängerampel an der Kreisverwaltung leuchtet endlich

„Es geschehen noch Zeichen und Wunder“, wird sich sicherlich so mancher denken, der durch die Birkenfelder Schneewiesenstraße fährt. Denn der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Bad Kreuznach hat jetzt tatsächlich die Fußgängerampel in Höhe der Kreisverwaltung in Betrieb genommen.