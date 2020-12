Kronweiler

„In unserem Dorf sind mittlerweile viele Leute verängstigt.“ Das sagt der Kronweilerer Ortsbürgermeister Jochen Bier, nachdem es seit Jahresbeginn nun schon fünf Einbrüche in Wohnhäuser im 330-Einwohner-Ort gegeben hat. Deshalb wird in der Nahegemeinde der Ruf nach einer stärkeren Polizeipräsenz laut. Diese verstärkten Kontrollen gebe es schon, heißt es seitens des Polizeipräsidiums in Trier, das selbst von einer ungewöhnlichen Häufung der Einbruchsdelikte in Kronweiler spricht.