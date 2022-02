Nach Frontalzusammenstoß: B269 bei Morbach voll gesperrt [1. Update]

Auf der B269 hat sich am Freitagmorgen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach Auskunft der Morbacher Polizei waren um kurz nach 10 Uhr ein Pkw, der in Richtung Birkenfeld unterwegs war, auf dem Abschnitt zwischen einem Parkplatz am Rand der Strecke und dem Abzweig nach Hoxel aus bislang noch ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden Lastwagen kollidiert.

Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass der Autofahrer in seinem Wagen eingeklemmt wurde. Die Feuerwehr musste ihn aus seinem Wrack befreien. Der Mann habe sich schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zugezogen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, teilt ein Morbacher Polizeisprecher mit. Der Lkw-Fahrer kam vorsorglich zwar ebenfalls zur weiteren Abklärung in eine Klinik, hat sich aber wahrscheinlich nur leicht verletzt, so die Polizei weiter. Wegen der Bergungsarbeiten musste die B269 auf dem Abschnitt zwischen Morbach und der Idarbrücke voll gesperrt werden. Autofahrer werden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren.

[1. Update, 14.30 Uhr]: Zunächst war angedacht, die Vollsperrung gegen 13 Uhr aufzuheben. Allerdings hielt diese auch nach 14 Uhr weiter an. Die Umleitung erfolgte über die L160 nach Thalfang und dann über die Hunsrückhöhenstrasse (B327) nach Morbach.