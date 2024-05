Plus Idar-Oberstein Nach einem Jahr Bauphase: Helmut-Kohl-Europaplatz ist wieder eine grüne Oase der Stadt Von Karl-Heinz Dahmer i Neben den Bundestagsabgeordneten Julia Klöckner (CDU) und Joe Weingarten (SPD) – beide hinten im Bild – waren auch zahlreiche Bürger gekommen, um der Einweihung des neu gestalteten Platzes beizuwohnen. Foto: Sabine Greber-Maier Wenn das Wetter in den vergangenen Monaten mitgespielt hätte, dann wären auch die letzten Arbeiten am neu gestalteten Helmut-Kohl-Platz bereits erledigt. Zum Beispiel hätte die Neuverfugung des Brunnens längst durchgeführt sein können. „Dazu ist aber eine längere Zeit mit stabilen Temperaturen und möglichst wenig Regen erforderlich“, informierte Stadtbürgermeister Friedrich Marx bei der Einweihung des Platzes zwischen dem Modehaus Röther und der Stadtverwaltung. Lesezeit: 3 Minuten

Und weil solche Wetterverhältnisse im Herbst und Winter rar waren, könne diese Teilmaßnahme jetzt erst in Angriff genommen werden. Regen ist auch in diesen ersten Maitagen keine Seltenheit, aber immerhin schien zum Eröffnungstermin am Samstag den ganzen Vormittag über die Sonne, neben Politikern füllte sich der Platz mit Bürgern, Mütter ...