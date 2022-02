Auf dem Sitzungsplan des Schöffengerichts Idar-Oberstein stand am Dienstag ein Wohnungseinbruch mit besonderer Note. Gerade diese Verbrechen hinterlassen bei Geschädigten oft lebenslang Spuren der Angst und Hilflosigkeit. So auch in diesem Fall: Das Ehepaar war gerade von einer Schiffsreise zurückgekehrt und wollte die gesammelten Erlebnisse Revue passieren lassen. Die Freude, endlich wieder daheim zu sein, war groß.