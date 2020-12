Nach der Corona-Zwangspause: Campingurlaub im Hunsrück ist gefragt

Kreis Birkenfeld

Die Campingbranche ist besser als viele andere durch die Corona-Krise gekommen. Die Plätze durften zwar erst Mitte Mai wieder öffnen, und auch dies in den ersten Wochen nur mit Einschränkungen, die Umsatzverluste im April und Mai wiegen schwer. Doch die Chancen, noch relativ gut aus dem Corona-Jahr zu kommen, stehen nicht schlecht: Die Nachfrage nach Urlaub in Deutschland ist groß, im Internet melden Campingportale Buchungsrekorde. Auch Campingplatzbetreiber in der Region, mit denen die NZ in dieser Woche sprach, melden gute Belegungszahlen – trotz Abstandsregeln und Maskenpflicht, die nicht unbedingt nach entspanntem Urlaub klingen. „Wir hoffen, dass wir mit einem blauen Auge davonkommen“, erwartet zum Beispiel Timo Koch vom Campingplatz Harfenmühle eine zufriedenstellende Bilanz zum Jahresende.