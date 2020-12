Nach der Brücke ist der Kragarm dran

Idar-Oberstein

Jetzt ist sie weg: für die einen ein Unding, für andere der richtige Schritt. Für die städtische Bauamtschefin Christine von der Burg entscheidend: „Alles lief einwandfrei ab: Und sogar schneller als gedacht.“ Auch das Wetter spielte mit: Es war nicht zu heiß für die ohnehin schweißtreibenden Arbeiten. Dennoch: Staubig und laut war der Abriss der Fußgängerbrücke über die B 422, die von der Mainzer Straße zum Platz „Auf der Idar“ führte, schon. Und jede Menge Zuschauer hatte der Moment, in der die seit gut 40 Jahren bestehende Brücke zur Vergangenheit im Stadtbild von Oberstein gehörte. Am Freitagabend begann das Vorhaben unter Regie des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Bad Kreuznach erst einmal mit entsprechenden Vorbereitungen: Unter anderem musste die Straße mit Blick auf herabfallende Teile geschützt werden. Flies und Schotter wurden großzügig aufgetragen. Auf die Schnelle wurde vonseiten der ausführenden Firma Budau noch eine Rampe gebaut, um Zu- und Abfahrten zu ermöglichen. Am Samstagmorgen gegen 5 Uhr begann der eigentliche Abbruch. Beseitigt werden mussten unter anderem vier jeweils 23,5 Meter hohe Stahlbetonlängsträger. Ein besonderes Augenmerk legte der LBM auf einen möglichst erschütterungsarmen Abriss, was auch gut funktioniert habe, berichtet Gerhard Pfeifer vom LBM. Die Aufräumarbeiten nahmen noch den Sonntagnachmittag in Anspruch. Auch die Verkehrsregelung (Umleitung über den Rilchenberg) habe funktioniert, berichtet Pfeifer. Wenngleich einige die Umleitungsregelung wohl doch nicht ganz verstanden hatten und es zu ein paar problematischen Situationen gekommen sei, wie von der Burg ergänzt. Vom Modepark Röther war eine Sicherheitswache eingerichtet worden, die aber zum Glück nichts zu tun hatte.