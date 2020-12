VG Baumholder

In diesem Jahr gibt es für alle Wanderbegeisterten in der Region wieder die Stempelaktion: Bei jeder Wanderung können Bonusstempel gesammelt werden, für die es am Ende der Wandersaison eine Ermäßigung auf die neue Kühltasche „Region Baumholder – Wanderbar!“ gibt. Die ganz disziplinierten Wanderer, die es schaffen, alle Stempel zu erwandern, erhalten die Tasche sogar kostenlos. Die Stempelkarte ist bei allen Wanderangeboten bei den Wanderführern erhältlich.