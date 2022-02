Gleich mehrere Redner sprachen ebenso wie Oberbürgermeister Frank Frühauf von einer historischen Sitzung: Der städtische Hauptausschuss hat am Mittwochabend in der Messe mit großer Mehrheit bei drei Enthaltungen aus Reihen der SPD grünes Licht für eine deutliche Absenkung der Realsteuern in Idar-Oberstein gegeben.