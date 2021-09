Nicht nur die Betroffenheit und der Schock sind groß in Idar-Oberstein nach der schrecklichen Bluttat vom Samstag, auch Angst und Unsicherheit gehen – verständlicherweise – um. Aus diesem Grund hat die Polizei ihre Präsenz in der Schmuckstadt deutlich erhöht. Das hat in den vergangenen Tagen aber auch zu Fehlinformationen über angebliche weitere Großeinsätze nach dem Mord an der Tankstelle gesorgt.