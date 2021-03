Idar-Oberstein

Nach Brand in Hammerstein: Ehepaar in Klinik verstorben

Die beiden am Sonntag bei einem Brand ihrer Wohnung im Idar-Obersteiner Stadtteil Hammerstein schwer verletzten 81- und 85-jährigen Eheleute sind am gestrigen Dienstag in der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik Ludwigshafen an den Folgen ihrer Brandverletzungen verstorben. Das teilte die Polizei jetzt mit.