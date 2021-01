Birkenfeld

Es geschah in der Nacht zum 5. Juni 2019: Beim Jahresabschlusscamp einer Schulklasse auf dem Freizeitgelände in der Struth geriet zu später Stunde gegen 2 Uhr ein in der Grillstelle entfachtes Feuer derart außer Kontrolle, dass das Dach der Holzkonstruktion schwer beschädigt wurde. Wegen Einsturzgefahr der Hütte musste die Stadt, die nach der Auflösung des Birkenfelder Naturfreundevereins vor einigen Jahren zuständig ist, den kompletten Platz sperren.