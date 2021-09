Noch immer ist das Entsetzen groß über den gewaltsamen Tod eines jungen Tankstellenmitarbeiters, der am Samstagabend in der Hauptstraße in Idar-Oberstein von einem 49-jährigen deutschen Staatsbürger erschossen worden ist. Bei einer Pressekonferenz am Montag enthüllten Vertreter von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei weitere Details der Tat – und dass der Festgenommene als Tatmotiv die von ihm als belastend empfundene Corona-Pandemie angibt.