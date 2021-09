Brücken

Nach Ausstieg aus Schulbus: Mädchen bei Unfall in Brücken leicht verletzt

Bei einem Unfall an einer Bushaltestelle in Brücken hat sich ein zehnjähriges Mädchen am Freitag leichte Verletzungen am Fuß sowie Prellungen am Kopf zugezogen. Das berichtet die Polizei.