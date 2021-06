Die lange Leidenszeit für Cineasten ist endlich vorbei: Nach achtmonatiger Corona-Zwangspause werden ab Donnerstag, 1. Juli, wieder Filme über die Leinwände in den sechs Sälen des Movietown in Neubrücke flimmern. Vor dem Neustart hat die NZ mit Mathias Wild, dem Betreiber des einzigen Kinos im Kreis Birkenfeld, gesprochen. Er kann sich dabei über aktuell von der Landesregierung angekündigte Lockerungen freuen, die ab Freitag, 2. Juli, in Kraft treten sollen.