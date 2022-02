Hoppstädten-Weiersbach. Das ist vor allem für die Bewohner des Ortsteils Weiersbach eine traurige Nachricht: In der traditionsreichen Bäckerei Feis in der Gimbweilerer Straße 7 bleibt ab sofort die Backstube kalt. Aus Alters- und Gesundheitsgründen haben sich Inhaber Hans Feis und dessen Tochter Tanja Dreher gezwungen gesehen, nach 66 Jahren den Backbetrieb und den Verkauf von Backwaren und Lebensmitteln in Weiersbach aufzugeben.