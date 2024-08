Plus Birkenfeld/Berglangenbach Nach 44 Jahren: Flaschenpost taucht im Nahe-Stausee bei Hoppstädten-Weiersbach wieder auf Von Niels Heudtlaß i Nach 44 Jahren: Flaschenpost taucht wieder auf Foto: Stefan Conradt 1980 warf ein 9-Jähriger einen Kettenbrief in den Steinaubach in Birkenfeld. Mehr als vier Jahrzehnte später kontaktiert ihn eine Familie aus Berglangenbach. Die Reise einer Flaschenpost von Birkenfeld bis nach Leipzig. Lesezeit: 3 Minuten

Von Birkenfeld in den Nahe-Stausee zwischen Hoppstädten-Weiersbach und Heimbach und dann nach Leipzig: Die Reise einer Flaschenpost aus dem Jahr 1980 ist einzigartig. Vor 44 Jahren warf Steffen Bratanow, damals noch Dietze, als Neunjähriger eine Nachricht, eine Art Kettenbrief, in einer Flasche in den Steinaubach in Birkenfeld. Gefunden nach mehr als ...