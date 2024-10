Plus Bundenbach

Nach 30 Jahren wieder ein Kinderspielplatz: Mehrgenerationenplatz in Bundenbach

Von Günter Weinsheimer

i In Reih und Glied warteten die Kinder gespannt, bis das symbolische Band des Spielplatzes durchschnitten wurde. Foto: Günter Weinsheimer

Der Besuch war weitaus besser als das Wetter bei der offiziellen Einweihung des Mehrgenerationenplatzes in der Flurstraße in Bundenbach, zu der die Ortsgemeinde am Samstagnachmittag eingeladen hatte. „Nach 30 Jahren hat die Ortsgemeinde wieder einen Kinderspielplatz.