Na, wer hat wohl bei den Bachstelzen das Sagen?

„Wer noch immer noch nicht wusste, wer bei Männlein und Weiblein das Sagen hat, kann sich hier bei den Bachstelzen ein Beispiel anschauen“, merkt NZ-Leser Gerhard Hänsel aus Brücken augenzwinkernd zu seiner Aufnahme an. „Die Bachstelze ist laut Artenfinder.rlp.de ein regelmäßiger Brutvogel in Rheinland-Pfalz und in allen Landesteilen anzutreffen. Die meisten Bachstelzen bleiben nur während der Sommermonate in Rheinland-Pfalz und ziehen im Winter in mildere Regionen.