MVZ Urologie in Idar-Oberstein schließt: Wie fährt man eine Praxis gegen die Wand?

i Kritik hagelt es von verschiedenen Seiten: Das MVZ Urologie in Idar wird geschlossen. Die Patientenversorgung sei durch das Klinikum gesichert, betonen die Verantwortlichen. Foto: Hosser

Eine Entscheidung, die in der Region zum Teil mit Kopfschütteln aufgenommen wird: Die Klinikum Idar-Oberstein GmbH wird einen Teil ihres ambulanten Leistungsangebots in ihrer MVZ-Tochter schließen, heißt es vonseiten des Aufsichtsrats des Klinikums Idar-Oberstein. Für die Praxis der Urologie des MVZ Idar-Oberstein sei langfristig vor dem Hintergrund der wirtschaftlich angespannten Lage kein wirtschaftlicher Betrieb möglich. Sie wird am 31. Juli geschlossen.