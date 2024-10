Plus Idar-Oberstein

MVZ Urologie in Idar-Oberstein: Entscheidung erst im Dezember?

i Seit einigen Monaten Geschichte: Das MVZ in Idar ist nicht mehr besetzt. An einer Lösung wird gearbeitet. Foto: Hosser (Archiv)

So ganz schnell geht es offenbar nicht in Sachen Sicherstellung der urologischen Versorgung im Kreis Birkenfeld, die durch die nun seit Monaten währende Schließung des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) Urologie in Idar in der früheren Praxis Brunzema gefährdet ist. Patienten müssen nach wie vor weite Wege inkaufnehmen, oder sie erhalten erst gar keine Termine. Die Ratslosigkeit ist groß, andere Patienten sind gar verzweifelt.