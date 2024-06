Plus Idar-Oberstein/Veitsrodt

MV Tiefenstein begeistert sein Publikum: Markthalle bebt vor Applaus und Gesang

Von Lena Lorenz

i Konzert MV Tiefenstein Farbenspiel Foto: HOSSER/Hosser

Das ausverkaufte Konzert des Musikvereins Tiefenstein mit 400 begeisterten Konzertbesuchern war ein voller Erfolg und ein zweites unvergessliches Erlebnis nach dem Open-Air-Auftakt im vergangenen Jahr an der Weiherschleife. Zwar musste sich das Orchester am Donnerstagabend schweren Herzens für die Indoor-Lösung in der Markthalle Veitsrodt entscheiden, aber der Gewitterabend hat gezeigt: Alles richtig gemacht!