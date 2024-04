Plus Idar-Oberstein

Mutmachwerkstatt in Idar-Oberstein: Mehr als nur ein Ort zum Reden

i Simone Kuhn in ihrer Mutmachwerkstatt: Die 44-Jährige hat eine Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche geschaffen, die sich einfach wohlfühlen sollen. Foto: Björn Winkler

Eine Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche in schwierigen Zeiten möchte Simone Kuhn bieten: „Mit einem strahlenden Lächeln und einem Gefühl der Erfüllung“, so sagt sie selbst, freut sie sich, die Eröffnung der Mutmachwerkstatt bekannt zu geben. Nach einer langen Zeit der Vorbereitung und Planung sei es endlich so weit.