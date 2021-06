Für die erst 19-jährige Lucia Amelie Gloker aus Leisel geht ein Traum in Erfüllung. Als eine von insgesamt 15 Trainerinnen hat sie 120 Tage Zeit, einen Mustang, also ein amerikanisches Wildpferd, zu zähmen und ihn auf die Show „Mustang Makeover 2021“ vorzubereiten. Diese Veranstaltung mit anschließender Auktion findet am 28. und 29. August in der Arena der bekannten Reitsportanlage Chio Aachen statt.