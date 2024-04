Plus Oberreidenbach

Musikverein besteht seit 75 Jahren: Oberreidenbacher Orchester begeistert bei seinem Jubiläumskonzert

Von Günther Weinsheimer

i Der Musikverein Oberreidenbach besteht seit 75 Jahren. Am Samstag präsentierten sich die Musiker, die seit fünf Jahren eine Spielgemeinschaft mit dem MV Nahbollenbach haben, beim Jubiläumskonzert von ihrer besten Seite. Foto: Günter Weinsheimer

75 Jahre Musikverein (MV) Oberreidenbach: Das war am Samstagabend der Anlass für ein gut besuchtes Jubiläumskonzert in der Vereinshalle gut besucht. Und die Aktiven zogen in dem 90-minütigen Konzert alle Register ihres Könnens.