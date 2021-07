Mit bangem Blick beobachten die Verantwortlichen des Vereins Kult die Corona-Lage. Denn am nächsten Wochenende steht in Veitsrodt das „Rock am Markt“-Festival auf dem Programm. Die Veranstaltung findet allerdings nur bei einer Inzidenz von unter 50 statt. Der Einlass erfolgt nach der 3-G-Regel (geimpft, genesen oder getestet).