Plus Buhlenberg Musik ohne Verstärker: Rock in Buhlo zeigt sich von einer neuen Seite i Zum Abschluss des Konzerts fanden sich alle Künstler zu einer Jamsession in verschiedener Besetzung zusammen, natürlich ebenfalls unplugged. Foto: Diana Grandmaire Diesmal stand bei der Buhlenberger Konzertreihe alles im Zeichen der Akustikmusik – sehr zur Begeisterung der Zuschauer. Lesezeit: 2 Minuten

Premiere im Buhlenberger Gemeinschaftshaus: Ein Konzert mit drei verschiedenen Acts in jeweils zwei Durchgängen bot das Rock in Buhlo Unplugged, also ohne elektrische Verstärkung für die Musiker. Die ursprünglich nur im Außenbereich geplante Veranstaltung am Vorabend des Tages der Deutschen Einheit wurde angesichts der Wetterprognosen und der abendlichen Temperaturen kurzerhand ...