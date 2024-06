Plus Rückweiler/Rohrbach Musik, Kinderspiele und Tombola: Rückweiler und Rohrbach feiern Kirmes Von Benjamin Werle i In den Heidegemeinden Rückweiler und Rohrbach wird am Wochenende parallel Kirmes gefeiert. Foto: Benjamin Werle (Archiv) Die Heidegemeinden Rückweiler und Rohrbach feiern am kommenden Wochenende zeitgleich Kirmes. Auf dem Programm stehen Musik, Imbiss, Kinderspiele und Tombola. Die Veranstalter hoffen auf gutes Wetter und Sonnenschein. Beide Feste finden im Freien statt. Erstmals findet kein Gottesdienst am Kirmeswochenende in der Herz-Jesu-Kirche statt. Lesezeit: 2 Minuten

In Rückweiler fällt der Startschuss für die „Kerb“, die am Dorfgemeinschaftshaus „Jugendheim“ gefeiert wird, am Freitag, 7. Juni, um 19 Uhr mit dem Fassanstich durch Ortsbürgermeister Lutz Altekrüger. Ab 20.30 Uhr bitten die „Atzen-Kleb-DJs“ zur Disco-Nacht. Am Samstag, 8. Juni, gibt es um 18 Uhr den Dämmershoppen und ab 20.30 ...