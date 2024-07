Plus Baumholder

Musik, gute Stimmung und Kuriositäten: Vorbereitungen fürs Altstadtfest in Baumholder laufen

i Beim Altstadtfest wird vom 23. bis 25. August wieder zwischen Marktplatz und Poststraße wieder drei Tage lang gefeiert. Foto: Saueressig

Das Altstadtfest in Baumholder soll am vierten Augustwochenende wieder Tausende nach Baumholder ziehen. Die Interessengemeinschaft (IG) Altstadfest hat nun das Programm final abgestimmt und Anpassungen vorgenommen, die die Besucher an den drei Tagen begeistern sollen.