Frauenberg

Im Oktober des vergangenen Jahres verwüsteten Wildschweine die Sportanlage des FC Lauretta in Frauenberg (die NZ berichtete mehrfach). 70 Prozent des am Naheufer liegenden Spielfeldes sowie Teile des Nebenplatzes wurden dabei zerstört. Der Spielbetrieb musste daraufhin in Frauenberg eingestellt werden, und die weiteren Spiele wurden bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie auf dem Sportgelände des SV Reichenbach, mit dem man seit vier Jahren eine Spielgemeinschaft unterhält, ausgetragen.