In diesen Tagen finden viele Bürger des Landkreises Birkenfeld neue Mülltonnen vor ihrer Haustür. Grund ist der Austausch der rund 33.000 Abfallbehälter zum Jahresende wegen eines Vertragswechsels. Der genaue Ablauf des Tauschverfahrens wird auf einem Blatt erläutert, das den neuen Tonnen beiliegt und auch auf der Internetseite der Abfallwirtschaftsbetriebe ( www.egb-bir.de) einzusehen ist. Dort gibt es auch einen Überblick, welche Gemeinde in welcher Kalenderwoche an der Reihe ist.