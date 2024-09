Plus Idar-Oberstein

Müllproblem in Idar-Oberstein: Jetzt wird angepackt

i Den Anwohner in einigen Straßen der Stadt stinkt es: Nun soll in Sachen Müll Abhilfe geschaffen werden. Foto: Hosser/Archiv

Ein Klima der Angst, Wut, nahezu Verzweiflung: Gefühle, die in der Stadtratssitzung vor zwei Wochen überdeutlich waren, als sich Anwohner über Müll, Lärm, Belästigungen, Bedrohungen, letztlich unhaltbare Zustände am Schlossberg in Oberstein beschwerten. Die Betroffenen haben sich vernetzt. Anwohner Bernd Keller hat dabei die Leitung übernommen und bat um Abhilfe durch die Verwaltung.