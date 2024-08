Plus Idar-Oberstein Müllproblem: Idar-Oberstein will Konzept entwickeln Von Vera Müller i Müll vor der Tür: ein Problem, das sich durch viele Stadteile zieht. Nun soll ein Konzept entwickelt werden, das Abhilfe schafft. Foto: Vera Müller Müll, Lärm, Bürger, die sich daheim nicht mehr wohlfühlen: Die NZ hat diese Problematik aufgegriffen und auch bei der Stadtverwaltung nachgefragt. Einige Bürger mahnen, dass vonseiten der Verwaltung nicht agiert oder reagiert werde. Sie fühlen sich im Stich gelassen. Lesezeit: 2 Minuten

„Leider ist es so, dass illegale Müllablagerungen in vielen Städten ein Problem sind, das auch stark zunimmt“, erklärt Oberbürgermeister Frank Frühauf. Das sei ihm durch den Austausch mit seinen Amtskolleginnen und -kollegen im Städtetag bekannt. Bisher habe niemand einen Königsweg gefunden, um dem Einhalt zu gebieten. In Ludwigshafen sei das ...