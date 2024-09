Plus Weitersbach Müllerin in der fünften Generation: Mühlenladen in Weitersbach boomt Von Günter Weinsheimer i Müllerin Marina Lorenz hat stets ein Lächeln auf den Lippen und freut sich über jeden Gast. Foto: Günter Weinsheimer Allein das Tal des Idarbachs zwischen Rhaunen und Krummenau ist ein Idyll. Mittendrin liegt das große Mühlengebäude aus Backstein, das einem sofort ins Auge fällt, wenn man die Landesstraße 190 befährt. Seit über 130 Jahren drehen sich hier die Mühlräder, mittlerweile in der fünften Generation. Lesezeit: 2 Minuten

Verarbeitet wird selbst angebautes Getreide in SooNahe-Qualität. Die Getreidemühle Lorenz in Weitersbach samt ihrem Laden hat sich in den vergangenen Jahren zu einer festen Hunsrück-Institution in Sachen Verkauf von Getreideerzeugnissen aus eigener Vermahlung sowie Produkte aus konventionellem, kontrolliertem und biologischem Anbau heimischer Erzeuger etabliert. Heimische Produkte und Backkurse Der Mühlenladen mit seinem ...