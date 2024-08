Plus Idar-Oberstein Müll und Lärm in Oberstein: Anwohner mit den Nerven am Ende Von Vera Müller i Ein Dorn im Auge sind einigen Anwohnern solche wilden Müllablagerungen. Damit aber noch nicht genug: Zu den Verunreinigungen kommt Lärm, auch in den Nachtstunden. Foto: Wolfgang Döhler Nahezu verzweifelt ist Anja Schüßler. Müll, Lärm, Chaos: Sie fühlt sich in ihrem Zuhause und auch in ihrem Quartier insgesamt nicht mehr wohl. Und das gehe auch vielen anderen dort so. Die Missstände und Vorkommnisse, nahezu täglich ruft Schüßler die Polizei, möchte die Idar-Obersteinerin so nicht mehr hinnehmen. Lesezeit: 3 Minuten

Seit 1996 wohnt sie nun schon am Schlossberg. Zwölf Jahre in der Müllersheckstraße und seit 2009 in der Post- und Ackerstraße: „Ich habe immer gerne hier gewohnt. Für mich war der Schloßberg all die Jahre ein ruhiger Ort in Zentrumsnähe mit einem wunderschönen Ausblick. Als ich früher die Straße vor ...