Archivierter Artikel vom 05.09.2020, 18:22 Uhr

Büdlicherbrück/Kreis Birkenfeld

Motorradunfall bei Leiwen: 17-Jähriger aus dem Kreis Birkenfeld schwebt in Lebensgefahr

Ein jugendlicher Motorradfahrer aus dem Kreis Birkenfeld hat sich am Freitagabend bei einem Unfall auf der L 148 zwischen der Kreuzung Büdlicherbrück und Leiwen lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei Morbach mitteilt, fuhr der 17-Jährige nach bisherigen Erkenntnissen in einer Linkskurve in eine Leitplanke und schleuderte über die Fahrbahn.