Motorradunfall auf der B41: Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein Verkehrsunfall mit zwei Motorradfahrern hat sich am Sonntag gegen 15.30 Uhr auf der B41 in Höhe des Globus-Warenhauses ereignet. Beide Fahrer aus dem Bereich Alzey wollten hintereinander auf die B41 in Richtung Idar-Oberstein auffahren.