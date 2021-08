Dickesbach

Motorradfahrer stirbt auf der K 46 zwischen Dickesbach und Mittelreidenbach

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Sonntag gegen 12:55 Uhr auf der K 46 zwischen Dickesbach und Mittelreidenbach.Laut Polizei prallte ein Motorrad in einer engen Kurve auf einen Traktor. Hierbei ist der Motorradfahrer an seinen schwerwiegenden Verletzungen verstorben.