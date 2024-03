Plus Idar-Oberstein Moritz Forster übt Kritik: Wird in Idar-Oberstein zu oft die Kettensäge geschwungen? Von Vera Müller i Baumfällarbeiten an der Mainzer Straße: Moritz Forster mahnt, der Stadt ihr Grün – sofern möglich – zu lassen. Foto: Hosser Lesezeit: 2 Minuten Das betrachtet SPD-Fraktionssprecher Moritz Forster mit Sorge, und die brachte er im Stadtrat zum Ausdruck: „In den vergangenen Jahren kann man zunehmend feststellen, dass im innerstädtischen Bereich Bäume gefällt werden. Auch wenn es immer von einigen heißt, dass man doch mitten im Grünen liege, wird die Bedeutung von innerstädtischem Grün wegen seiner verschönernden Wirkung, aber auch aufgrund der Einflüsse auf das Mikroklima im innerstädtischen Raum größer.“

Unter der Begründung der Verkehrssicherung, aber auch aufgrund schlechter Pflege fielen immer mehr städtische Bäume in Idar-Oberstein der Kettensäge zum Opfer. Forster führt Beispiele an: „Am Alexanderplatz in Idar ist ein ortsbildprägender Baum gefällt worden, in Nahbollenbach warten wir nach wie vor seit zwei Jahren auf einen Ersatz, wenn man ...