Hermeskeil

Möbelstück mitten auf der A1: Unfall mit 14 beteiligten Fahrzeugen nahe Hermeskeil

Auf der A1 hat sich am Freitagabend hinter der Anschlussstelle Hermeskeil in Fahrtrichtung Saarbrücken ein Unfall ereignet, in den 14 Fahrzeuge verwickelt waren. Auslöser dafür war ein Möbelstück.