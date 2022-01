Die Ladung eines Sperrmüllfahrzeugs hat am Dienstagvormittag während der Fahrt durch Rhaunen Feuer gefangen. Der Fahrer reagierte geistesgegenwärtig und fuhr mit dem brennenden Müllfahrzeug aus der Ortschaft heraus – gefolgt von einem zweiten Sperrmüllfahrzeug. Am Ortsausgang in Richtung Hausen wurde der brennende Unrat auf eine Freifläche am Straßenrand gekippt.